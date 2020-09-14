Функция «Репортажи» появилась в социальной сети «ВКонтакте». Благодаря ей пользователи теперь могут вести и читать текстовые трансляции.

Новая опция подойдет для освещения повседневных и резонансных событий. Через «ВКонтакте» можно будет смотреть спортивные матчи, участвовать в деловых конференциях и мероприятиях, в числе которых «Оскар» и презентации крупных компаний. В будущем репортажи станут доступны даже тем, кто не зарегистрирован в этой соцсети, пишет газета «Известия».

Материалы будут публиковаться не на стене сообщества, а внутри отдельной ленты. Подписчики смогут следить за трансляцией, а другим не будут мешать лишние записи. Привлечь внимание к репортажу помогают уведомления, которые приходят пользователям. Репортажи остаются доступными и после завершения. Каждой записью можно поделиться с друзьями.