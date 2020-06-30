Фуд-блогер поделилась рецептами блюд с персиками и абрикосами

Например, из абрикосов можно приготовить тарт татен — пирог-перевертыш. Для этого фрукты нужно обжарить в карамели, сверху положить тесто и запечь в духовке. А после перевернуть.

«Он получается очень красивым», — рассказала Глузская.

Также она поделилась рецептом галет с персиками, которые тоже готовятся очень быстро.

«На самом обычном песочном тесте сверху творог и следом идут персики, все это тоже в духовку буквально на 30 минут и праздничная летняя сласть готова», — объяснила эксперт.

Также с фруктами готовятся горячие блюда: например, курица и картошка. Целую тушку курицы можно нафаршировать персиками, а картофель запечь дольками вместе с нарезанным фруктом.

Ранее доктор биологических наук Ольга Багрянцева рассказала, что микроволновая печь в некоторых случаях удобнее духовки. В частности, она идеальна для приготовления диетических блюд.