Фрэнсис Форд Коппола негативно высказался о картинах Marvel

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола в беседе с изданием GQ негативно высказался о картинах студии Marvel. По его словам, компания выпускает однотипные фильмы. Об этом сообщили NEWS.ru.

Он подчеркнул, что компания каждый раз проектирует одну и ту же историю, изменяя лишь отдельные детали. Режиссер заявил, что фильм должен быть посвящен личности героя и его истории, чем пренебрегает Marvel.

«Картины Marvel — это прототип одного фильма, который создается снова и снова, снова и снова, чтобы выглядеть по-новому. Этим занимаются даже талантливые люди. Возьмите „Дюну“ Дени Вильнева — чрезвычайно талантливого, одаренного постановщика. А можно взять „Не время умирать“ в постановке Кэри Фукунаги», — заявил он.

Ранее актер Ченнинг Татум рассказал, что не может смотреть фильмы Marvel после истории, которая его задела. Он рассказал, что должен был исполнить роль супергероя Гамбита. Но в итоге у него не вышло, так как проект закрыли.