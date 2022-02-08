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    08 февраля 2022, 23:48

    Фраза «метнуться кабанчиком» в действии — развидеть не получится

    Видео: стая кабанов пробралась в частный поселок в Ленинградской области

    Александра Ломейко

    Частный поселок в Ленинградской области подвергся нашествию кабанов. На его территорию в бодром темпе прошло целое стадо этих диких животных.

    Установленный перед въездом в поселок шлагбаум кабанов не остановил. Один за одним они прошествовали мимо заграждения и были таковы. Местным жителям повезло: дикие хрюшки вели себя мирно и ничего не повредили.