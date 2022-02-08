Частный поселок в Ленинградской области подвергся нашествию кабанов. На его территорию в бодром темпе прошло целое стадо этих диких животных.

Установленный перед въездом в поселок шлагбаум кабанов не остановил. Один за одним они прошествовали мимо заграждения и были таковы. Местным жителям повезло: дикие хрюшки вели себя мирно и ничего не повредили.