Французский бульдог Перри спасла от усыпления четырех чужих щенков

Заводчик французских бульдогов Накита Уилсон рассказала трогательную историю о своей собаке Перри, которая родила мертвого щенка. После утраты детеныша она долго не могла прийти в себя, не хотела есть и даже не вставала с кровати. Об этом написало издание Metro.

«Перри была очень грустной и выла. Когда я привезла ее домой из ветклиники, она долгое время не ела и не вставала с постели. Мы обе были в депрессии», — рассказала Накита.

Спасти ситуацию удалось знакомому ветеринару Накиты, который позвонил женщине и предложил взять ей только что родившихся французских бульдогов. Хозяин четвероногих хотел усыпить щенков, поскольку они не соответствовали экстерьеру породы, сообщил «Ридус».

Женщина согласилась взять щенков к себе домой и показала из своей питомице. Увидев детенышей, Перри мгновенно преобразилась и снова стала активной.

«Я знала, что привезти щенков домой — это лучшее решение. У них будет настоящая мама, а Перри снова станет счастливой», — сообщила Уилсон и добавила, что сейчас ее питомица с любовью заботится о приемных детях.