Интересное 30 апреля 2023, 01:37 Французские врачи заменили сердце мужчине на Эйфелевой башне в Париже Медики прооперировали мужчину на Эйфелевой башне в Париже после остановки сердца Викимедиа

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Медики прооперировали мужчину после остановки сердца и поставили ему искусственное в Париже на Эйфелевой башне. Посетителю стало плохо на втором этаже сооружения, сообщил BFM TV.

На место прибыла скорая. Медики решили не терять времени и провели операцию прямо в башне.

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«Скорая, быстро прибывшая на место, решила с учетом ситуации провести ему операцию на месте и поставить ему искусственное сердце», — сообщил телеканал.

Уже спустя два часа после операции мужчину госпитализировали в больницу с признаками жизни. Его доставили в клинику в 15-м округе Парижа.

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