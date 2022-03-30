Фрагмент фильма «Прятки» появился в Сети

7 апреля состоится премьера остросюжетного триллера «Прятки». В Сети уже появился русскоязычный фрагмент картины. Об этом сообщил «Ридус».

Главную роль в картине испонил Джонатан Рис-Майерс. Актер получил известность благодаря проектам «Из Парижа с любовью», «Август Раш» и «Тюдоры». Режиссером выступил Джоэль Мур.

Главный герой Ной Блэквелл является преуспевающим бизнесменом. Его брат бесследно пропадает, и мужчина отправляется на поиски в гетто, где родственник обитал в последнее время. Ною придется столкнутся с ужасами и загадками этого места.