Интересное 14 ноября 2022, 11:02 Фрагмент «Челленджера» нашли на дне Атлантического океана

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Во время подводных съемок телевизионного документального фильма на дне Атлантического океана дайверы нашли фрагмент космического корабля «Челленджер». Об этом написал Life.

По словам главы NASA Билла Нельсона, который когда-то летал на этом корабле, дайверы занимались поиском затонувшего во время Второй мировой войны боевого самолета, а наткнулись на космический корабль.

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Фрагмент имеет площадь примерно пять на пять метров. Однако это только та его часть, которую можно увидеть. Скорее всего, дайверам удалось найти теплозащиту носового обтекателя шаттла «Челленджер».

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Катастрофа с «Челленджером» произошла в 1986 году. На второй минуте после пуска один из боковых ускорителей корабля оторвался, пробил топливный бак, и произошел взрыв. Погибли семь астронавтов.