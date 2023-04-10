Интересное 10 апреля 2023, 18:26 Фотоловушка зафиксировала прогулку выдры в Керженском заповеднике

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Фотокамера, установленная в Керженском заповеднике Нижегородской области, сняла прогулку речной выдры. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на публикацию сотрудников заповедной зоны.

На кадрах видно, как животное смело бежит по весеннему лесу в нескольких метрах от речки Черная.

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Сотрудники заповедника предположили, что выдра могла осваивать новые территории или же подыскивать себе новое жилище на период половодья.

Отмечается, что зверька заметили 8 апреля.