Фотоловушка поймала «танцы» медведя в приморском нацпарке. Видео

«Танцующий» медведь попал в объектив фотоловушки в приморском национальном парке. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале парка.

В объектив попал белогрудый медведь, его «танец» фотоловушка зафиксировала в нацпарке «Земля леопарда».

На кадрах видно, как медведь трется спиной, мордой и боками о дерево и валяется на траве рядом с ним. Его движения напоминают танец, но на самом деле животное таким образом метило территорию с помощью запаховых меток.

Накануне фотоловушка засекла трех медведей на Черной скале в национальном парке «Таганай» на Южном Урале. Аппарат был установлен рядом с подкормочной площадкой, он фиксирует разных животных, которые приходят в лесную столовую. В последний раз фотоловушка поймала трех медведей — медведица и двое детенышей пришли отведать сладкого овса, яблок и семечек.

Специальные таблички, установленные в парке, предупреждают отдыхающих о возможной встрече с медведями.