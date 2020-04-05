Фотоловушка на Камчатке запечатлела выдру и зайцев-беляков. Видео

Камчатский Кроноцкий заповедник выложил видео, заснятое скрытой камерой, которая запечатлела ночные похождения выдры и зайцев–беляков.

Одна из сотрудниц заповедника установила фотоловушку у логова выдры, которая решила поселиться прямо под настильной тропой. Это заметили благодаря следам, которые вели туда прямо с Курильского озера.

«Выдра в кадр фотоловушки попала лишь мельком, зато зайцы-беляки отлично позировали на камеру», — указали сотрудники заповедника.

С помощью фотоловушек часто получается заснять интересные кадры. так например, ранее в объектив фотоловушки попали медведи из национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае, которые залезли в грузовик. Он появился там еще до возникновения парка и исследователей заинтересовались, как на него отреагируют животные. В результате, кроме медведей, кабиной также заинтересовались амурский тигр и ворона.