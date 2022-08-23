Самую известную фотографию Черчилля украли в Канаде

Одна из самых известных фотографий премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля пропала из отеля Chateau Laurier в Оттаве. Неизвестные заменили оригинальный снимок копией, сообщил канадский телеканал CTV.

Фотография, получившая название «Рычащий лев», была сделана в декабре 1941 года. Она любопытна еще и тем, что Черчилль запечатлен без привычной сигары.

Британский политический деятель дважды возглавлял кабинет министров: с 1940 по 1945 и с 1951 по 1955 годы. Он вошел в число подписантов антигитлеровской хартии, текст которой утвердили в Москве во время встречи с Иосифом Сталиным.

В феврале 1945 года Черчилль принял участие в Ялтинской конференции. Вместе с членами своей делегации он разместился в Воронцовском дворце, президент США Франклин Рузвельт — в Ливадийской дворце, а Сталин находился в Юсуповском дворце.

В Великобритании до сих пор считают экс-премьера одним из выдающихся политиков века. Нынешние политики Соединенного Королевства во многом уступают Черчиллю.