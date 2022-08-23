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    23 августа 2022, 03:20

    Самую известную фотографию Черчилля украли в Канаде

    Неизвестные подменили фотографию Черчилля «Рычащий лев» в отеле Chateau Laurier в Оттаве

    Юлия Шелковенко

    Одна из самых известных фотографий премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля пропала из отеля Chateau Laurier в Оттаве. Неизвестные заменили оригинальный снимок копией, сообщил канадский телеканал CTV.

    Фотография, получившая название «Рычащий лев», была сделана в декабре 1941 года. Она любопытна еще и тем, что Черчилль запечатлен без привычной сигары.

    Британский политический деятель дважды возглавлял кабинет министров: с 1940 по 1945 и с 1951 по 1955 годы. Он вошел в число подписантов антигитлеровской хартии, текст которой утвердили в Москве во время встречи с Иосифом Сталиным.

    В феврале 1945 года Черчилль принял участие в Ялтинской конференции. Вместе с членами своей делегации он разместился в Воронцовском дворце, президент США Франклин Рузвельт — в Ливадийской дворце, а Сталин находился в Юсуповском дворце.

    В Великобритании до сих пор считают экс-премьера одним из выдающихся политиков века. Нынешние политики Соединенного Королевства во многом уступают Черчиллю.