Фотограф рассказал о трудностях при «охоте» за северным сиянием

Он вспомнил, как 27 сентября прошлого года узнал, что над Ладогой можно запечатлеть сияние, так как небо было чистым. При этом авроральный овал дотягивался до 60 градуса. Тогда мужчина понял, что необходимо ехать на место. Фотограф незамедлительно купил билет на электричку Сакнт-Петербург — Ладожское озеро.

«Выхожу на берег — сияет! После этого очень удачно оказались ребята поблизости, которые до Дыбенко довезли, а то пришлось бы сидеть до шести утра, до электрички», — отметил собеседник канала.

По его словам, редко удается успеть к первому пику сияния, который всегда является самым динамичным. В этот момент солнце находится на минимуме цикла. Спиридонов объяснил, что есть специальные приложения, благодаря которым можно отслеживать это явление. Однако, по опыту фотографа, эти программы неинформативны, если подходить к процессу с точки зрения науки.

Мужчина планирует снять сияние над Петропавловской крепостью. Свечение появится в небе над этим местом в 2023–2024 году.