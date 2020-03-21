Фотограф раскрыл секрет фото со «страдающим» в Чечне Ельциным

Само фото было сделано в Чечне в 1996 году, куда прилетел Ельцин подписать указ о выводе войск из региона. Президент стоит в окружении военных, прикрыв глаза ладонью.

По словам Донского, жест Ельцина не отображал его расстройство или досаду, он вообще никак не был связан с эмоциями от указа. На самом деле в этот момент главу государства укусил комар, и тот поднес руку к лицу, чтобы прихлопнуть надоедливое насекомое.

«Замечаю, у Деда здоровенный комар сидит на лице. Аж задница трясется, так кровь пьет. Дед не реагирует. Когда ж, думаю, хлопнет по нему? Тут тень пошла от руки — я сразу жму!» — рассказал фотограф.

Донской также упомянул, что фотограф кремлевского пула Сергей Гунеев настоял на том, чтобы кадр отправить на конкурс компании Canon. «Изначально на этот снимок не ставил. Казалось, ничего особенного. Сережа Гунеев увидел, схватился за голову: „Ты что, дурак? Немедленно на конкурс!“ Я отмахнулся: „Да ну…“ Так он сам вырезал, оформил, отослал», — указал Донской, добавив потом, что за этот снимок получил медаль и 11 тысяч долларов.