01 июля 2022, 11:24
Фотограф и визажист показали удивительные перевоплощения людей в фантастических существ
Фотограф Чак Гомес и его жена, визажист Оли с помощью грима и фотошопа делают невероятные перевоплощения людей в фантастических существ, животных и монстров. Работы этого творческого тандема показал «Ридус».
За творчеством мужа и жены в соцсетях следят сотни тысяч пользователей. С помощью грима визажист перевоплощает людей — работы получаются иногда просто завораживающе красивыми, а иногда даже страшными.