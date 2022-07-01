Фотограф и визажист показали удивительные перевоплощения людей в фантастических существ

Фотограф Чак Гомес и его жена, визажист Оли с помощью грима и фотошопа делают невероятные перевоплощения людей в фантастических существ, животных и монстров. Работы этого творческого тандема показал «Ридус».

За творчеством мужа и жены в соцсетях следят сотни тысяч пользователей. С помощью грима визажист перевоплощает людей — работы получаются иногда просто завораживающе красивыми, а иногда даже страшными.