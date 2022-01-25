Фото утра: тысячи водителей в снежной ловушке на трассе в Греции

Около пяти тысяч водителей заблокированы на Национальной автотрассе «Аттики одос» в Греции из-за аномального снегопада. Некоторые из них находятся на дороге уже больше 12 часов.

Многие водители в Греции не меняют резину на зиму, и теперь по такому снегопаду они просто не могут двигаться на летних шинах. Власти доставляют заблокированным водителям еду и воду.