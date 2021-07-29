Фото настоящих Губки Боба и Патрика попали в Сеть

Морской биолог Кристофер Ма нашел на глубине около двух километров губку и морскую звезду, которые крайне похожи на героев популярного мультфильма «Губка Боб Квадратные штаны» — Боба и Патрика. Морские существа обитали в Атлантическом океане. Об этом сообщил Business Insider.

Подводный робот запечатлел губку и звезду на фото. Такие роботы исследуют глубины океана в рамках экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Ученый отметил, что обычно существа на такой глубине обладают блеклым цветом. При этом найденная губка — ярко-желтая, а морская звезда — розовая, как персонажи популярного мультфильма. Ученый уточнил, что губка принадлежит к роду Hertwigia, а морская звезда — к роду Chondraster.

Специалист заявил, что скорее всего звезда хотела съесть губку. По этой причине морские животные находились так близко друг к другу, передала «Газета.ru».

Губки являются морскими организмами, которые живут, прикрепляясь к скалам и рифам. Питательные вещества они получают из воды, которую фильтруют через себя. Морские звезды же питаются моллюсками, многощетинковыми червями и другими беспозвоночными. Скорость их передвижения очень низка.