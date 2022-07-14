Форум «Цифровая трансформация — время действовать» начался на Ямале. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Форум проходит в здании правительства Ямала. На первую встречу прибыло более 120 специалистов кадрового дела из Сибирского и Уральского федеральных округов. Мероприятие будет длиться три дня. Эксперты должны будут создать проекты, направленные на улучшение сферы.

«Цифровая трансформация проникает не только в экономические сферы, но и в кадровую политику правительства и нашей службы. На форуме озвучат новые подходы к работе и обменяются опытом — это поможет более качественно выполнять наши цели и задачи», — рассказала руководитель Управления Федеральной налоговой службы по ЯНАО Яна Калюжина.