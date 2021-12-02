Форум «Российский Север» начнется в Салехарде

Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Российский Север» состоится в Салехарде. Мероприятие пройдет с 6 по 9 декабря. Об этом сообщил «Север-Пресс».

В мероприятии примут участие более 100 представителей молодежи разных национальностей, которые проживают в 28 регионах страны. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Роман Пикун.

«Заезд и регистрация участников состоится 6 декабря, торжественное открытие форума пройдет 7 декабря, в нем планируется участие губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой, президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григория Ледкова», — заявил политик.