Интересное 20 июня 2023, 22:31 Форум «Россия-Африка» состоится в Санкт-Петербурге

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Экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» состоится в Санкт‑Петербурге 27–28 июля. Об этом сообщил «Царьград».

Мероприятие пройдет в Конгрессно‑выставочном центре «Экспофорум». В нем поучаствуют делегации из африканских государств, а также представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур. В рамках форума участники планируют обсудить развитие торгово-экономических отношений.

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«Традиционно открытые дискуссии деловой программы мероприятия будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки», — сказано на сайте форума.