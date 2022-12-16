Интересное 16 декабря 2022, 02:50 Форум по борьбе с инфекционными заболеваниями начался в Петербурге

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Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия ковиду и другим инфекционным заболеваниям началась в Санкт-Петербурге. Мероприятие стартовало 15 декабря. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора страны.

Данный форум проходит уже в третий раз. В ходе мероприятия участники планируют систематизировать знания, полученные в ходе борьбы с коронавирусом для того, чтобы применять их в дальнейшем.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств (СНЕГ) Сергей Лебедев встретили членов форума приветственной речью.

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