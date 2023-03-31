Интересное 31 марта 2023, 14:14 Форум науки и искусства «Универсум» начался в Университете Лобачевского

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Форум науки и искусства «Универсум» стартовал в ННГУ им. Лобачевского. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

В первый день форума в мероприятии приняли участие порядка 400 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Калининграда, Томска, Иркутска, Горно-Алтайска, Владикавказа, Нижнего Новгорода.

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В рамках форума состоялся круглый стол «Университеты и центры современного искусства: аспекты взаимодействия». Кроме того, для посетителей провели лекции о науке и искусстве.