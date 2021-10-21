Форум молодых политиков прошел на Кубани

Обучающий семинар для актива регионального Совета молодых депутатов начался на базе Всероссийского детского центра «Орленок». Об этом сообщила «Парламентская газета».

Молодые политики поднимут вопросы, посвященные конституционной реформе, развитию местного самоуправления, а также работе над национальными проектами Кубани. Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко обозначил основные темы съезда. Они затронули совершенствование политической системы страны, а также ее дальнейшее экономическое и социальное развитие.