Фонтан возведут на Аллее чернобыльцев в Санкт-Петербурге

На Аллее чернобыльцев в Санкт-Петербурге планируют построить фонтан. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В этом году начнется его проектирование. Строительство стартует в 2023 году. Деньги на создание фонтана выделят по программе «Формирование комфортной городской среды».

«Территория аллеи в створе улицы Шаврова нуждается в дополнительном благоустройстве. Хотелось бы, чтобы благоустройство с фонтаном и прилегающим благоустройством было полностью — в комплексе, единым целостным объектом», — заявил заместитель главы администрации МО Юнтолово Алексей Матушкин.