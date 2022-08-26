Фонтан «Рождение Афродиты» вернули в сад Сан-Галли после ремонта

Реконструкция фонтана «Рождение Афродиты» подошла к концу. Его вернули на место — в сад Сан-Галли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил MK.RU со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Открытие фонтана произошло 26 августа. Его признали объектом культурного наследия. Процесс реконструкции потребовал от мастеров много сил, так как работа по восстановлению крайне кропотливая. Мастера изготовили чаши и инженерные сети, а также отлили из бронзы копию Афродиты и купидонов.