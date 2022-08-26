26 августа 2022, 20:30
Фонтан «Рождение Афродиты» вернули в сад Сан-Галли после ремонта
Реконструкция фонтана «Рождение Афродиты» подошла к концу. Его вернули на место — в сад Сан-Галли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил MK.RU со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Открытие фонтана произошло 26 августа. Его признали объектом культурного наследия. Процесс реконструкции потребовал от мастеров много сил, так как работа по восстановлению крайне кропотливая. Мастера изготовили чаши и инженерные сети, а также отлили из бронзы копию Афродиты и купидонов.