ФОК с бассейном появится в Раменках к 2023 году | 360°

Интересное 25 октября 2022, 19:14 ФОК с бассейном появится в Раменках к 2023 году

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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Раменки» появится в 2023 году. Такой информацией поделился руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

Сейчас специалисты завершили монолитные работы третьего этажа. На данный момент они завершают армирование стен и колонн на четвертом этаже. До зимы планируется завершить установку монолитных конструкций на последнем этаже здания.

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Площадь здания составит примерно шесть тысяч квадратных метров. Там будут располагаться бассейн, тренажерный зал, залы для занятий борьбой и гимнастикой, зона бокса, а также буфет.

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