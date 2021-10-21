Focus Features опубликовала трейлер драмы «Белфаст»

Кинокомпания Focus Features опубликовала новый трейлер драматического фильма «Белфаст» («Belfast»). Его режиссером выступил британец Кеннет Брана, к деятельности которого относятся «Гамлет», «Как вам это понравится», «Макбет», «Зимняя сказка», «Ромео и Джульетта. Об этом написал сайт IncNews.

В фильме рассказывается о трагических событиях, связанных с конфликтом в Северной Ирландии во второй половине 60-х годов. Свидетелем всего этого стал сам Кеннет Брана, чьи жизнь и мировоззрение сильно изменились в ходе конфликта. Это будет история о любви, радости и в тоже время о потерях.

В съемках картины приняли участие Джуди Денч, Джейми Дорнан, Киран Хайндс, а также юный Джуд Хилл. В мировом кинопрокате фильм покажут 12 ноября. Дата выхода в российских кинотеатрах пока не известна.