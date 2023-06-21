Интересное 21 июня 2023, 03:06 Флотилию под знаменем ЧВК «Вагнер» заметили в Финском заливе Петербурга Очевидцы сняли на видео регату ЧВК «Вагнер» на закате в Финском заливе в Петербурге

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Флотилию под знаменем ЧВК «Вагнер» заприметили в районе Финского залива в Петербурге. Она появилась на закате во вторник, 20 июня. Очевидцы сняли регату на фото и видео, сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Петербург».

Вереница из 10 яхт и одной рибы проплыла под мостом, соединяющий Крестовский остров с севером города. На флагах можно было рассмотреть символику с черепом, на борту — людей в черной экипировке с прикрытыми лицами.

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Флотилия уверенно и неторопливо направилась к акватории Финского залива. С чем могло быть связано данное мероприятие, никто не знает. Событие активно обсуждается в соцсетях.

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