Интересное 13 февраля 2023, 12:21 Флорист Тайлер дала советы по выбору букета на День всех влюбленных Флорист Тайлер: каждому характеру соответствуют определенные цветы Unsplash

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Девушке или женщине со строгим характером подойдет классический букет, например розы или протеи. А тем, у кого характер более мягкий, подойдут «воздушные цветы». Такими советами поделилась флорист Ксана Тайлер, написал РИАМО.

Специалист порекомендовала не дарить цветы, закрученные в целлофан. Если нет денег на букет, то не стоит дарить цветы вовсе.

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«Если бюджет уж сильно ограничен, то можно подарить одну розу или несколько штук, но не нужно дарить их в целлофане. Если все же хочется подарить розу, то лучше это делать без упаковки вообще», — добавила флорист.

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В дополнении к букету многие клиенты цветочных магазинов заказывают эвкалипт, сухоцветы, ягоды, конфеты, мягкие игрушки, различные надписи. Все зависит от воображения мужчины и его желания удивить возлюбленную на День всех влюбленных, резюмировала Тайлер.