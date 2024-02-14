Интересное 14 февраля 2024, 17:12 Флорист Сухаржевский посоветовал ставить букет в прохладном месте, чтобы продлить ему жизнь

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Чтобы цветы дольше сохраняли свежесть и радовали глаз, нужно поставить букет в прохладное место. Об этом «Москве 24» рассказал флорист Георгий Сухаржевский.

Он объяснил, что чем ближе к источнику тепла окажутся цветы, тем скорее они завянут. Также не любят букеты сквозняк, поэтому подоконник с открытой форточкой тоже будет для них не лучшим местом. Кроме того, нужно регулярно менять воду в вазе и делать это хотя бы раз в пару дней.

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«Розы любят, когда воды побольше. То есть покрыты должны быть хотя бы 15–20 сантиметров стебля. То же самое касается и гортензий. Практически вся ваза, в которой стоит этот цветок, должна быть наполнена водой», — посоветовал эксперт.

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