Флорист Сафронова рассказала, как выбрать букет ко Дню знаний

В преддверии Дня знаний многие родители обеспокоены выбором праздничного букета. Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, на что обращать внимание при выборе подарка классному руководителю. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Специалист рассказала, что при выборе букета в первую очередь необходимо учитывать возможности школьника. Букет не должен мешать передвижению ребенка, а также загораживать обзор. В противном случае первоклассник рискует пропустить школьную линейку.

«Дарить цветы учителю — давняя добрая традиция, особенно трогательно это для первоклашек. На школьной линейке будет красиво смотреться букет из осенних цветов: георгинов, гладиолусов, хризантем, астр. Это яркая, солнечная палитра», — пояснила специалист.

Сафронова рассказала также, что 1 сентября цены на букеты традиционно увеличиваются примерно на 15%. Неудивительно, ведь День знаний является отличной возможностью для флористов заработать.

Что касается внешнего вида композиций, то стоит выбрать букеты с небольшим количетством посторонних украшений. Можно разнообразить его веточкой калины или рябины.