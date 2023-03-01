Интересное 01 марта 2023, 16:24 Флорист Кузьмина рассказала, какие букеты будут в тренде на 8 Марта Флорист Кузьмина: новым трендом в букетах станут цветущие магнолии Unsplash

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Дизайнер-флорист Анастасия Кузьмина в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказала, что новым трендом в букетах к предстоящему празднику 8 Марта станут цветущие магнолии и веточки вишни.

Что касается цветовой гаммы, то лучше обратить внимание на пастельные и желтые тона. Флорист посоветовала мужчинам отказаться от покупки цветов лишь красного цвета, а обратить внимание на весенние оттенки.

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«Это пастельные тона. Когда в цвете присутствует разбеленность. Потому что весна это пробуждение. Светло-желтый — активный цвет пробуждения», — сказала Кузьмина.

В этом сезоне также в трендах стили сoral block и моносечение. К первому относятся букеты с красными, желтыми и голубыми цветами, а к моносочетанию — один цвет с разными его оттенками.

Ранее сообщалось, что в Московской области к 8 Марта вырастили около 15 миллионов цветов.