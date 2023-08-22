Интересное 22 августа 2023, 17:48 Флорист Гаганова посоветовала собирать букеты из отечественных цветов для экономии

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Приближается 1 сентября. Многие родители обеспокоены вопросом о том, как сэкономить на школьном букете. Владелица салона цветов Антонина Гаганова посоветовала выбирать отечественные цветы. Об этом сообщило ИА НСН.

Стоимость зарубежных цветов в среднем выросла на 30-40%. Однако можно обратить внимание на композиции из отечественных. Специалист пояснила, что стоимость такого букета может уложиться в 1000-1200 рублей. В его составе могут быть розы, астры, георгины, подсолнухи.