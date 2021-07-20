Физиономист оценил мимику Валерии Башкировой в суде

Физиономист Светлана Филатова прокомментировала для Life запись заседания суда по делу Валерии Башкировой — 18-летней девушки, сбившей детей на пешеходном переходе в Москве. Эксперт прокомментировала реакции подсудимой.

По словам Филатовой, девушка пытается держать себя в руках, и, несмотря на переживания, испытывает надежду на мягкий приговор. По мнению эксперта, Башкирову заранее успокоили, сказав, что ей не грозит серьезная мера пресечения.

«Возможно, ей сказали, что не надо сильно бояться, или она просто надела на себя определенную роль, что нужно досидеть. Безусловно, есть подавленность, печаль, но безнадеги, что дальше будет ответственность, которая коснется ее, этого я не увидела. Она на что-то надеется. Она понимает серьезность, но для себя она видит перспективу», — сказала физиономист.

Она также отметила, что, судя по видео, девушка полностью доверяется адвокату и следует его инструкциям.

«Подошли что-то сделать, тело потянулось спрятаться за адвоката. И она глянула на него. Она подчинена его воле, она полностью делает то, что он скажет. У нее цель такая: ничего самой не сказать, выполнить все, что скажет адвокат», — уверена Филатова.