Интересное 26 марта 2024, 14:16 Физиолог Созыкин рассказал, что неприятный запах в холодильнике возникает из-за плесени и бактерий

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Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин в беседе с изданием NEWS.ru объяснил, откуда берется неприятный запах в холодильнике.

По словам эксперта, его вызывают плесень, бактерии, пластиковые и резиновые детали устройства. Запах также может появляться из-за дренажной системы, которая забивается крошками от продуктов.

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«Запах от загрязнившегося биодезодоратора, который поглощает запахи и может иметь антибактериальные свойства, однако и сам может засоряться и требует чистки», — сказал эксперт.

Например, бактерии Pseudomonas, выживают при низкой температуре и недостатке кислорода и могут давать тухлый запах. А кислый запах обычно исходит от бактерий рода Lactobacillus.