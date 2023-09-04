Интересное 04 сентября 2023, 12:23 Физиогномист Фандорина рассказала, что высоко расположенные уши говорят о сообразительности

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Про расположению ушей можно определить, насколько высокие способности к обучению будут у ребенка. Об этом «Москве 24» рассказала физиогномист, астролог Ольга Фандорина.

По ее словам, если уши посажены низко, то ребенку для обучения потребуется помощь взрослых. Люди с такой особенностью отличаются более медленным усвоением материала. А те, чьи уши находятся выше уровни глаз и даже бровей, напротив, демонстрируют сообразительность и способности к обучению.

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