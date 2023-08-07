Интересное 07 августа 2023, 11:18 Физиогномист Фандорина назвала квадратную форму лица у мужчины признаком хорошего семьянина

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Мужчины с квадратной или прямоугольной формой лица являются самыми примерными семьянинами. Об этом рассказала физиогномист, астролог Ольга Фандорина в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, обладатели такой внешности всегда заботятся о семье и реже других допускают вероятность измены. Кроме того, с мужчинами с квадратными лицом очень просто построить крепкие семейные отношения.

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Фандорина отметила, что морщины на висках предупреждают женщин о том, что для человека любовь в системе ценностей стоит на последнем месте.