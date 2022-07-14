Физики Массачусетского технологического института научились ускорять кипение воды

Физики Массачусетского технологического института США выяснили, каким образом можно ускорить кипение воды. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Advanced Materials.

Специалисты разработали специальный нагревательный элемент. Его отличает особенная поверхность с массивом углублений, ширина которых составляет около десяти микрометров. Благодаря подобной технологии в четыре раза повышается скорость теплообмена, а также сокращается количество пузырьков во время закипания.