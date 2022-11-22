Интересное 22 ноября 2022, 19:03 Физик Назаренко рассказал о самых пожароопасных бытовых приборах Физик Назаренко назвал обогреватели одним из самых пожароопасных бытовых приборов

Читать 360tv в

Обогреватели и конвекторы являются одними из самых опасных домашних приборов, так как они могут воспламениться. Такой информацией поделился кандидат физико-математических наук и член-корреспондент Российской академии естественных наук Максим Назаренко. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, во время использования приборов необходимо четко следовать инструкции. Обогреватель нельзя накрывать или прижимать чем-либо, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха.

Реклама

Назаренко предупредил также, что пожар могут спровоцировать в том числе лампы накаливания, а также холодильники, стиральные машины и электроплиты, которые имеют неисправность.

Реклама