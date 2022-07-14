Физик Назаренко объяснил, почему использовать телефон во время грозы не опасно

Заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко заявил, что использование смартфона во время грозы не несет особых рисков. Однако для большей безопасности можно отключить активность интернет-служб, написал Life.

«Напряженность электромагнитного поля у мобильного телефона очень мала, даже во время активных действий, связанных с осуществлением звонка или активностью других сервисов, она не возрастает настолько, чтобы стать одной из точек формирования трека молниевого разряда, или, как говорят, чтобы притянуть молнию», — пояснил ученый.

По его словам, во время дождя или сырой погоды меняется структура воздуха, что также увеличивает проводимость электрического тока, однако пластиковый корпус телефона снижает такие риски.

Гораздо опаснее во время молнии поднести к голове связку из трех-четырех ключей, резюмировал ученый.