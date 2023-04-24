Интересное 24 апреля 2023, 21:30 Физик Анисимов рассказал, навредит ли магнитная буря электроснабжению Физик Анисимов предупредил о нарушении электроснабжения из-за магнитных бурь

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Магнитные бури способны негативно сказываться на работе электроснабжения, а также ухудшать связь. Такой информацией поделился доктор физико-математических наук Сергей Анисимов. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснил, что магнитной бури такой силы не было уже давно. На данный момент сложно спрогнозировать возможные последствия, написал «Ридус».

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«Пострадать могут системы электроснабжения или системы связи, в особенности той, которая затрагивает ионосферу. Это GPS-сигнал, например», — пояснил ученый.