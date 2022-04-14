Фитотерапевт Залетова назвала полезные растения, которые можно собрать в лесу весной

Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала о полезных и богатых витаминами растениях, которые можно найти в лесу весной. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам специалиста, рекордсменом по витаминам являются молодые сосновые шишки, из которых можно делать варенья и джемы. В них содержатся витамины B1, А, E. Кроме того, в их составе есть вещество убихинон, которое положительно воздействует на сосуды.

Также диетолог посоветовала обратить внимание на еловые иголки, в которых содержатся витамины группы B, а также кобальт и марганец — необходимые для работы иммунной системы элементы. Кроме того, весной можно собирать черемшу, крапиву, хвощ и одуванчик.

«Весной до цветения можно собирать листья черемши, которая положительно влияет на пищеварительную систему. Считается также, что она увеличивает половое влечение у мужчин. Хвощ, крапива, одуванчик — растительные источники витамина D. Если мы соединим шишки и отвары из этих растений, это будет мощным стимулятором синтеза костной ткани и (средством для укрепления, — ред.) нашей иммунной системы», — заключила фитотерапевт.