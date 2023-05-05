05 мая 2023, 19:16
Фитнес‑тренер Пахомов: при работе на садовом участке важно сохранять правильную осанку
Работа на дачном участке укрепляет мышечную массу и способствует поддержанию физической формы. Для безопасного выполнения работ на участке необходимо сохранять правильную осанку, сообщил фитнес-тренер Станислав Пахомов в беседе с РИАМО.
По словам эксперта, физическая активность на даче особенна полезна для людей, которые много времени проводят в сидячем положении. Очень важно во время работ не сутулиться и контролировать тонус спины, добавил Пахомов.
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Как сообщил сайт kp.ru, отдых на даче можно разнообразить игрой в волейбол и ездой на велосипеде.
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