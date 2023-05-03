Интересное 03 мая 2023, 18:26 Фитнес тренер Тихомирова: резинки-эспандеры укрепят мышцы ног и рук

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Резинки-эспандеры являются универсальными тренажерами и заменяют полноценную тренировку в спортивном зале. Об этом сообщила фитнес-тренер Анастасия Тихомирова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, с помощью одного экспандера человек может выполнять упражнения на спину, руки, ноги и ягодицы. Также такой тренажер можно использовать при подтягиваниях и приседах.

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Тихомирова отметила, что за один час тренировок с резинками-эспандерами человек может сжечь до 350 калорий.