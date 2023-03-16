Интересное 16 марта 2023, 17:02 Фитнес-тренер Бутова рассказала, как восстановиться после тяжелой тренировки Фитнес-тренер Бутова: восстановиться после тренировки поможет теплый душ

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Фитнес-тренер, диетолог Светлана Бутова в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс» рассказала, что восстановиться после сложной тренировки поможет теплый душ. Теплая вода, по ее словам, улучшает кровообращение и снимает напряжение в мышцах.

«Если после интенсивных занятий возникает крепатура, теплая вода поможет снять напряжение и улучшит кровообращение. Можно также прибегнуть к контрастному душу, постепенно меняя температуру воды», — процитировало utro.ru Бутову.

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Фитнес-тренер напомнила, что между интенсивными кардио- и силовыми тренировками должен пройти как минимум один день. Тело всегда подскажет, когда оно переутомилось и не готово к новой тренировке. В таких случаях человек чувствует вялость, усталость, раздражение, добавила Бутова.

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