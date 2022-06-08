Финт ушами: японка научилась рисовать и держать предметы с помощью мочек ушей

Японка обнаружила в себе необычные способности. 37-летняя Аюми Такада из Токио научилась держать предметы с помощью мочек ушей. Об этом сообщило РИА ФАН.

Уши девушки обладают высокой эластичностью и могут растягиваться на несколько сантиметров. Подобную особенность она использует в повседневной жизни, а также делится этим со своими подписчиками.

Девушка рассказала, что такую особенность она нашла в себе еще в детстве. При этом, по ее словам, аналогичной чертой обладали ее мама и бабаушка.

«Сколько себя помню, мои уши всегда были такими, а уши моей мамы и бабушки тоже растягивались и были очень мягкими. Я решила, что, возможно, это генетическое», — сказала Аюми.

Девушка призналась, что обнаружила умение держать предметы ушами еще в начальной школе. Тогда она попала под дождь, а ее руки были заняты сумками.

«Я подумала, что же делать, как держать зонтик? Но вспомнила про свои уши — они же растягиваются. В итоге я обернула мочками ушей ручку зонта, и все получилось как нельзя лучше. Именно с этого все и началось», — рассказала девушка.