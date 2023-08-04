Интересное 04 августа 2023, 20:18 Финконсультант Волкова заявила, что способ хранения денег стоит выбирать с учетом их назначения

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Выбирать способ хранения денег стоит, исходя из задач, на решение которых потребуются средства. Такой информацией поделилась финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова, сообщил «ФедералПресс».

Быстроликвидные деньги лучше всего держать на банковской карте. Средства, которые человек не планирует использовать ежедневно, — хранить с использованием различных финансовых инструментов.

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«Это банковские карты, депозиты, инструменты фондового рынка (акции, облигации, фонды), инструменты инвестиционные, например недвижимость», — отметила Волкова.