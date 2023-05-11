Интересное 11 мая 2023, 23:19 Финансист Коган рассказал, как напугать телефонных мошенников Финансист Коган посоветовал спрашивать у телефонных мошенников их имя

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Чтобы сбить телефонных мошенников с толку, стоит задать им несколько вопросов. Финансист в Высшей школе экономики Евгений Коган рассказал, что нужно спросить. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалист пояснил, что больше всего мошенники боятся вопроса об их имени, а также о номере, по которому им можно перезвонить. Реальный сотрудник полиции или банка без труда ответит, а мошенник же начнет избегать ответа.

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Кроме того, настоящие сотрудники органов не задают вопросов по телефону, а приглашают людей к себе.