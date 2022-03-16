Финальный трейлер сериала HALО появился в Сети

В Сети появился финальный трейлер сериала HALO, главную роль в котором исполнит актер Пабло Шрайбер. Об этом написал «Ридус».

Действия разворачиваются в 26 веке нашей эры. Человечеству предстоит воевать против инопланетных рас, известных как Ковенант. Для того, что выйти из этой битвы победителями, ученый доктор Холси создала «спартанцев» — генетически и технологически усовершенствованных солдат.

Как сообщил инсайдер, студия планирует потратить на съемки первого сезона более 200 миллионов долларов. Paramount возлагает на экранизацию «HALO» большие надежды.

В России посмотреть новый сериал можно будет на стриминговом сервисе «Амедиатека» после 24 марта.