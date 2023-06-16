Интересное 16 июня 2023, 18:10 Финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги пройдет в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде состоится финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (ВЛКС). Мероприятие пройдет 17 – 18 июня. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на данные организаторов.

Финал проведут на базе выставочного павильона Нижегородской ярмарки. В нем примут участие восемь команд из шести городов России. Все они являются представителями различных вузов, среди которых — СФУ (Красноярский край), ДВГУПС (Хабаровский край), ИТМО (Санкт-Петербург), ГУАП (Санкт-Петербург), УРФУ (Свердловская область), ПНИПУ (Пермский край), РТУ МИРЭА (Москва) и НИУ МЭИ (Москва).

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Призовой фонд составит три миллиона рублей, передает НИА "Нижний Новгород".